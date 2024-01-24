اللحظات الاولى لقصف جرف النصر (فيديو)

2024-01-24 01:01:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افادت "أي بي سي الامريكية"، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، بان الجنود الأربعة في حالة "خطرة" والقوات الامريكية شنت "ضربات رد" مستمرة في العراق.

وقبل ذلك، افاد مصدر أمني، بأن طائرة امريكية شنت قصفاً جوياً استهدفت به قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القاعدة تعرضت الى قصف جوي بخمسة صواريخ في الكلية العسكرية داخل جرف النصر ومقر للعمليات شمال بابل".

من جهتها، أعلنت صحة بابل، توجه سيارات الإسعاف نحو الحادث بجرف النصر.

فيما نقلت "صوت أمريكا" عن مسؤولين في البنتاغون، أنه "تم استهداف مواقع تابعة لفصائل مرتبطة بايران في العراق ردا على إصابة أربعة جنود أمريكيين بهجوم نفذته تلك الفصائل على قاعدة عين الأسد".

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