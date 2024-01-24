القيادة المركزية: القوات الأمريكية قصفت كتائب حزب الله في العراق- عاجل

2024-01-24 01:09:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

القوات الأمريكية تقصف قدرات كتائب حزب الله في العراق

ردًا على الهجمات التي شنتها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق في 20 يناير، في 24 يناير الساعة 12:15 صباحًا، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارات جوية أحادية الجانب ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق. استهدفت هذه الضربات مقر كتائب حزب الله ومواقع تخزين وتدريب الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه.