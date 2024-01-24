ضحيتان بقصف يطال مقرا تابعا للحشد ضمن قضاء القائم في الانبار

2024-01-24 01:28:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الأربعاء، بأن الطيران الأمريكي المسيّر استهداف احد مقار التابعة للحشد ضمن قضاء القائم الحدودي في الأنبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القصف أسفر عن اصابة ثلاثة عناصر من الحشد اصيبوا جراء هذا القصف.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه مصدر أمني مسؤول، بوقت سابق من اليوم بأن طائرة مجهولة شنت قصفاً جوياً استهدفت به قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء جرف الصخر شمالي محافظة بابل العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تعرضت الى قصف جوي بثلاثة صواريخ مما اسفر عن اصابة ثلاثة من عناصر حزب الله العراقي.

في غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم: نفذنا ضربات ضد مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن: الضربات ضد كتائب حزب الله في العراق تأتي ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد.