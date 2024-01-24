موريتانيا تقصي الجزائر وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

2024-01-24 02:46:07 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب موريتانيا إنجازًا تاريخيًا، بتأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، لأول مرة، عقب فوزه على منتخب الجزائر (1-0)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع محمد دلاهي في الدقيقة 37، ليقود منتخب بلاده لتحقيق أول فوز في تاريخه بالكان.واحتل المنتخب الموريتاني، المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ليصعد رسميًا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.فيما ودع محاربو الصحراء البطولة الأفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعد احتلالهم المركز الأخير برصيد نقطتين.