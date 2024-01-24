موريتانيا تقصي الجزائر وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا
2024-01-24 02:46:07 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق منتخب موريتانيا إنجازًا تاريخيًا، بتأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، لأول مرة، عقب فوزه على منتخب الجزائر (1-0)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع محمد دلاهي في الدقيقة 37، ليقود منتخب بلاده لتحقيق أول فوز في تاريخه بالكان.
واحتل المنتخب الموريتاني، المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ليصعد رسميًا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
فيما ودع محاربو الصحراء البطولة الأفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعد احتلالهم المركز الأخير برصيد نقطتين.
حقق منتخب موريتانيا إنجازًا تاريخيًا، بتأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، لأول مرة، عقب فوزه على منتخب الجزائر (1-0)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع محمد دلاهي في الدقيقة 37، ليقود منتخب بلاده لتحقيق أول فوز في تاريخه بالكان.
واحتل المنتخب الموريتاني، المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ليصعد رسميًا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
فيما ودع محاربو الصحراء البطولة الأفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعد احتلالهم المركز الأخير برصيد نقطتين.