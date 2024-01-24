فيورنتينا يسعى لضم بيلوتي

2024-01-24 07:20:13 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير صحفيّة إيطالية ان نادي فيورنتينا وضع عينه على مهاجم روما أندريا بيلوتي لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.وأشارت التقارير إلى أنّ فيورنتينا غير مقتنع بخدمات المهاجم نزولا ويريد التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي والعين على بيلوتي الذي يُعتبر أساسيا مع روما هذا الموسم رغم مجيء المدرب دانييلي دي روسي في ظل تواجد روميلو لوكاكو.وتابعت التقارير ان فيورنتينا سيعرض على روما ضمه بنظام الاعارة.وانضم بيلوتي إلى صفوف نادي روما في الميركاتو الصيفي لعام 2022 قادما من تورينو مجاناً.