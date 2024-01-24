رسالة حاسمة تحبط باريس سان جيرمان

2024-01-24 07:54:17 - المصدر: واع

متابعة – واعتلقى باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي ضربة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وذكرت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية أن بي إس جي يدرس استعارة ليني يورو مدافع ليل حتى نهاية الموسم الجاري مع وضع بند الشراء لإقناع ناديه بالاستغناء عنه في كانون الثاني الجاري.وأضافت "لا يوجد اتفاق بين الناديين في الوقت الحالي لكن المدافع الشاب ووكيل أعماله يرحبان بهذه الصفقة".من جانبه أغلق أوليفييه ليتان رئيس نادي ليل الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب.وقال ليتان في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "يورو لن يرحل في يناير، ولا توجد أي مفاوضات أو مناقشات بعكس ما يتردد في الوقت الحالي".وكان النادي الباريسي أبرم صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بضم المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو من نادي ساو باولو، بينما تتعطل صفقة جابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز رغم إعلان رئيس النادي البرازيلي إتمامها.ودعم بي إس جي صفوفه في بداية الموسم بضم 11 لاعبا جديدا بخلاف التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.