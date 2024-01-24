مستشار الأمن القومي: العراق يسعى بأن لا يكون ساحة للصراع بين الآخرين

2024-01-24 08:04:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن العراق يسعى بأن لا يكون ساحة للصراع بين الآخرين.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأعرجي وخلال استقباله مساعد الأمين العام للعمليات في حلف الناتو والوفد المرافق له أن العراق يسعى بأن لا يكون ساحة للصراع بين الآخرين".