العراق يلاقي فيتنام واليابان يواجه اندونيسيا في بطولة آسيا

2024-01-24 09:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُقام اليوم الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الرابعة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية احداثها في قطر .

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الفيتنامي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة عند الساعة الثانية والنصف من بعد الطهر ، ويحتل منتخب العراق المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي منتخب فيتنام بالمركز الرابع بصفر من النقاط .

وعلى ملعب الثمامة يلاقي المنتخب الياباني ، ثاني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ، الأندونيسي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد اليابان الذي يتفوق بالأهداف .

يذكر أن نتائج مواجهات منتخب العراق ضد منتخب فيتنام، على مر التاريخ كانت تميل لمنتخب العراق إذ لم تفز فيتنام على العراق ابدا ،حيث التقى منتخب العراق مع فيتنام في خمس مواجهات رسمية سابقة، حقق الفوز منها في 4 مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.