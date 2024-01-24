اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه فيتنام بطموح العلامة الكاملة

2024-01-24 09:46:12 - المصدر: واع

بغداد – واع

يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الأربعاء, المباراة الثالثة لمنتخبنا الوطني والتي ستجمعه بنظيره الفيتنامي، ضمن إطار الجولة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم .

وتتطلع كتيبة أسود الرافدين للحفاظ على العلامة الكاملة وذلك عقب حسمه التأهل رسمياً لدور الـ16 من المنافسة القارية وضمان صدارة المجموعة الرابعة.

وسيرتدي لاعبونا الطقم الأبيض الكامل والحراس باللون الأزرق، بينما يلبس المنافس الطقم الأحمر الكامل وحارس مرماه اللون الأخضر.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة منتخبنا ونظيره الفيتنامي، إلى الحكم الماليزي محمد نظمي نصر الدين.

ويتربع منتخبنا الوطني الذي يطمح للتتويج بلقبه الثاني في أمم آسيا بعد نسخة المسابقة عام 2007، على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق 3 نقاط أمام منتخبي اليابان، الذي يملك 4 ألقاب في المسابقة، وإندونيسيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يقبع منتخب فيتنام في المؤخرة بلا رصيد من النقاط. وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.