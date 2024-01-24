انطلاق بطولة كأس العراق.. المواجهات ومواعيدها

2024-01-24 09:54:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم، بإقامة ثماني مواجهات ضمن الدور الـ32 من البطولة.

ويلاقي النفط ضيفه الحسين على ملعب أمانة بغداد، ويواجه الميناء ضيفه الديوانية على ملعب الميناء، بينما يستضيف نوروز، نظيره الاتصالات على ملعب السليمانية، وسامراء يستقبل ضيفه أمانة بغداد على ملعب سامراء.

هذا ومن المقرر أن يستضيف الحدود نظيره غاز الشمال على ملعب الكرخ، في حين سيلاعب الشرقاط نظيره الفهد على ملعب الشرقاط، وسيواجه الرمادي ضيفه الكرخ على ملعب الرمادي، وأخيراً يستضيف الناصرية، نظيره نفط الوسط على ملعب الشطرة.