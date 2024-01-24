استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل

2024-01-24 10:16:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الأربعاء، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150650 ديناراً مقابل وسعر الشراء 150550 ديناراً مقابل 100 دولار.