العراق يرسل الوجبة التاسعة من المساعدات الانسانية الى أهالي غزة

2024-01-24 10:57:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بتوجيه من دولة رئيس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وبإشراف لجنة متابعة تسليم واستلام المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130، صباح يوم الاربعاء الموافق 24 كانون الثاني 2024، محملة بشحنة من المساعدات الغذائية والطبية وبحمولة (21) طناً من المواد الغذائية، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية؛ لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إذ سيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي الى الهلال الأحمر المصري في العريش وبعدها إدخالها الى الشعب الفلسطيني، وهناك وجبات أخرى من المواد الغذائية والدوائية وسيستمر هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات حسب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، علماً ان هذه الوجبة هي التاسعة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمساعدات إلى أهلنا في فلسطين.