اتحاد الكرة يستجيب للجماهير العراقية المطالبة بتوفير تذاكر مباراة فيتنام

2024-01-24 10:58:11 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس وفد المنتخب الوطني علي جبار عن حل أزمة تذاكر مباراة منتخبنا ونظيره الفيتنامي من خلال التنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا، مؤكداً عدم إمكانية تغيير ملعب المباراة في الوقت الحالي.وقال جبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" قلة سعة الملعب أدت الى صعوبة الحصول على تذاكر المباراة خصوصاً الجماهير العراقية، لذا بادرنا بالتواصل مع اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي بصدد هذا الموضوع بواسطة الأمين العام للاتحاد ، والآن اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي يعملان على توفير العدد الكافي من التذاكر لشرائها وتوزيعها بين الجماهير ".وأضاف جبار أن " المباراة قائمة في الملعب المقرر ولا يمكن تغييره كونه مخصصاً قبل انطلاق البطولة ولكن في قادم الأيام من المستحيل الموافقة على خوض لقاء آخر على أرض هذا الملعب مع وجود كم هائل من الجمهور العراقي ".وطالب الجمهور العراقي المتواجد في الدوحة، اتحاد الكرة بإيجاد حل فوري لأزمة نفاد التذاكر الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني أمام فيتنام ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، والتي ستقام اليوم في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد والذي يتسع لـ 17 ألف متفرج .