مدرب الجزائر: لا يمكنني تفسير ما حدث وأتحمل مسؤولية الاخفاق

2024-01-24 11:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعرب جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، عن أسفه بعد فشل فريقه في تجاوز دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، عقب انهزامه أمام منتخب موريتانيا 0-1)، اليوم الثلاثاء، في آخر مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هناك الكثير من الأمور لا أستطيع أن أفهمها، أو أوضحها، لقد صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، ولكننا لم نسجل".

وواصل "عندما لا تستطيع إنهاء الفرص التي تسنح لك، لا يمكنك أن تحقق التأهل، خاصة وأن كرة القدم الإفريقية تطورت كثيرا، وأصبحت كل المباريات صعبة وتلعب على جزئيات صغيرة".

وتابع "لقد تلقينا أهدافا من وضعيات صعبة، سواء من ركلات جزاء، وكرات ميتة، أو مثلما حدث اليوم عندما تلقينا هدفا من كرة ثابتة".

وواصل "صراحة غياب بن سبعيني وبن ناصر، أثر علينا كثيرا للأسف، صحيح أننا نمتلك لاعبين جاهزين، ولكن أن تضطر أن تجري الكثير من التغييرات الاضطرارية على التشكيلة، فالنتيجة ستكون قاسية، ورغم ذلك أتحمل مسؤوليتي الكاملة".

وختم "أنا احترم منتخب موريتانيا كثيرا، وقد طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية، فأنا إنسان أحب الفوز دائما، وللأسف الحظ خاننا في نهاية المطاف".

وأكد بلماضي، أنه سيناقش مصيره مع الجهات الوصية، فور عودته إلى الجزائر، مشددا على أن الإقصاء للمرة الثانية على التوالي يصعب تجرعه.

وأضاف " أتحمل مسؤولية الإقصاء للمرة الثانية على التوالي، والآن لا يمكنني أن أحدد موقفي من المواصلة، وعندما أعود إلى الجزائر، سأتكلم بشأن مستقبلي".

وفي رده على سؤال حول الأخطاء التحكيمية المرتكبة، ورفض الحكم العودة إلى الفار، قال " لم أر اللقطات التي حدثت، وبالتالي لا يمكنني التعليق الآن على ما حدث، صحيح أننا في مباراة بوركينافاسو لم نحصل على ركلة جزاء شرعية، ولكن اليوم لا أعلم".

وختم "الفار راقب كل الأهداف التي سجلت ضدنا، أما بالنسبة لنا لا وجود لتقنية الفار، ولم يتم استخدامها إطلاقا، وعندما ترى لاعبا كسليماني يحتج، فبالتأكيد هناك أمر حدث".





المصدر: موقع كورة