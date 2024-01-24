وزير الخارجية الاسباني يصل بغداد اليوم في زيارة رسمية

2024-01-24 11:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير الشُؤُون الخارجيَّة والإتحاد الأوروبيّ والتعاون الأسبانيّ السيِّد خوسيه مانويل، يصل إلى بغداد مساء اليوم الأربعاء المُوافق 2024/01/24، في زيارة رسميَّة، ليبدأ برنامج زيارته صباح الغد، إذ سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ثم يلتقي فخامة رئيس الجمهوريَّة د. عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء السيِّد محمد شياع السودانيّ، الزيارة ستركز على العلاقات الثنائيَّة في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين الصديقين