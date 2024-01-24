صحفيون عرب وآسيويون يرجحون كفة الأسود في حسم مواجهة فيتنام

2024-01-24 11:34:02 - المصدر: واع

الدوحة – واع – مؤيد الهاويأكدت مجموعة من الصحفيين الرياضيين المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة، قدرة منتخبنا الوطني على الوصول الى الأدوار النهائية في بطولة كأس الأمم الآسيوية، مرجحين أفضليته في مباراة اليوم أمام منتخب فيتنام لحساب الجولة الثالثة من المسابقة القارية.موفد وكالة الأنباء العراقية (واع)، الى قطر، أجرى لقاء مع مجموعة من الصحفيين وكان أولهم الصحفي الرياضي الأردني صلاح أبو وهدان، الذي قال: إن" ما قدمه المنتخب العراقي في البطولة من أداء ملفت لا سيما تغلبه على المنتخب الياباني الذي يعد من أفضل منتخبات آسيا، يجعله مرشحاً لنيل لقب البطولة ".وأضاف أبو وهدان أن" منتخب أسود الرافدين صاحب تاريخ حافل بالبطولات خصوصاً بطولة آسيا كونه صاحب اللقب عام 2007 وتمكن من التأهل الى الأدوار المتقدمة فيها "، مشيراً الى أنه" يمتلك مدرباً محنكاً ومهاجمين على مستوى عالٍ".وتابع أبو وهدان أن" مستوى المنتخبات العربية يشهد تقدما كبيراً ومنها العراق ومنتخب الأردن الذي قدم أمام كوريا مباراة كبيرة، بالإضافة الى منتخبي السعودية وقطر وأحد هذه الفرق سيكون في المقدمة ومنافساً على الكأس".فيما أكد رئيس تحرير صحيفة (بدون عنوان) الإلكرتونية، الصحفي السوداني أبو بكر الأمين لـ(واع)، أن" العراق قدم مباراتين رائعتين استحق بهما تصدر المجموعة الرابعة والتأهل بجدارة الى دور الـ16 "، مبيناً أن" الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على الوصول للأدوار المتقدمة في البطولة".وأوضح الأمين أن" مواجهة اليوم أمام منتخب فيتنام، تعد مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للعراق الذي يسعى من خلالها الى تعزيز مسيرته الرائعة في البطولة والانتقال الى الدور المقبل بالعلامة الكاملة ".واصل الأمين : " من المتوقع أن يزج المدرب الإسباني خيسوس كاساس بمجموعة جديدة من اللاعبين مع المحافظة على الكوكبة الأساسية للفريق بغية حسم المباراة مبكراً والخروج بغلة وفيرة من الأهداف".فيما أبدى الصحفي الرياضي الياباني كي تشو كيتا إعجابه بالمستوى الكبير الذي ظهر به الأسود أمام منتخب بلاده قائلاً :" العراق لعب بروح قتالية عالية ودافع بشراسة عن شباكه وتمكن من تسجيل هدفين في الشوط الأول من عمر اللقاء وحسم المباراة لصالحه رغم الهجوم المستمر من قبل لاعبي اليابان، وهذا دليل على ارتفاع المستوى العام للاعبي العراق من الناحية التنظيمية والبدنية والفنية، أما بخصوص مباراة اليوم أمام فيتنام ، فإن التوقعات تصب لمصلحة العراق في تحقيق العلامة الكاملة باستحقاق".