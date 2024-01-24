مفتن يؤكد دعمه للاتحادات الساعية لتحقيق الإنجاز العالي

2024-01-24 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن متابعته ودعمه لعمل الاتحادات الرياضية التي تسعى لتحقيق الإنجاز العالي، جاء ذلك خلال استقباله رؤساء اتحادات الملاكمة والتنس الأرضي والكابادي في مكتبه.وقال مفتن في بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المكتب التنفيذي ينظر بعين المتابعة الدقيقة والداعمة لعمل الاتحادات التي تمنهج عملها بما يتلاءم ومبتغيات تحقيق الإنجاز العالي".وأضاف مفتن :" مثلما للاتحادات خططها الفنية والإدارية، فلمكتبنا التنفيذي رؤيته المدروسة في التعاطي مع الاتحادات بما ينسجم مع عطاء كل اتحاد، ومنجزه المتحقق في مشاركاته الرسمية الخارجية".