2024-01-24 11:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شنت طائرات تركية، يوم الأربعاء، ضربات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأفاد مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، بأن "الطائرات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في قرية ئاوكا القريبة من ناحية شيلادزي شمال دهوك".

وأشار المصدر، إلى أن "الضربات أسفرت عن تهشم زجاج منازل الأهالي في القرية، دون وقوع أي إصابات".

يذكر أن القوات التركية قد زادت من وتيرة قصفها الجوي والمدفعي في هذه المناطق بعد الهجوم الذي شنته عناصر حزب العمال على إحدى القواعد التابعة للجيش التركي قبل شهر، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأتراك.