انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمرضى التوحد في أربيل (صور)

2024-01-24 12:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الأول لمرضى التوحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المؤتمر أقامته جمعية التوحد الكوردستانية وعدد من الأطباء ويتناول تداعيات المرض المتعلقة بالماضي والحاضر والمستقبل.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها جمعية التوحد الكوردستانية خلال المؤتمر فإن 3739 طفلاً مصابين بالتوحد في إقليم كوردستان، 1612 منهم أعضاء في الجمعية.

ووفقاً لإحصائيات الجمعية فإن أربيل تتصدر محافظات الإقليم بعدد المصابين بالتوحد، كما أن عدد الذكور المصابين يفوق عدد الإناث.