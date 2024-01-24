يونس محمود: الروح القتالية حاضرة وجاهزون لأي منافس في الدور المقبل

2024-01-24 12:12:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، جاهزية أسود الرافدين لمباراة اليوم أمام منتخب فيتنام ، معلناً استعداد المنتخب لمواجهة أي منافس في الدور المقبل.وقال محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن " منتخبنا استعد بشكل جيد لهذا اللقاء كما هو الحال في باقي المواجهات"، مبيناً أن" الفريق على أتم الجاهزية لتقديم مستوى يليق بسمعة الكرة العراقية ونتيجة تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده الفريق برفقة الجهاز الفني الإسباني الذي يقوده خيسوس كاساس ".وبخصوص التشكيلة النهائية بين محمود أنه" من المتوقع أن تشهد القائمة أسماء جديدة من اللاعبين ، ولكن يبقى الأمر بيد المدرب وهو صاحب القرار".وتابع محمود أن" معنويات اللاعبين عالية والروح القتالية حاضرة وأن اللاعبين يمرون بأحسن فتراتهم لا سيما بعد المستوى الذي قدموه في المباريات السابقة، وطموحنا العلامة الكاملة ومواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية بعد صدارة المجموعة الرابعة ونحن جاهزون لأي منافس في الدور المقبل ".