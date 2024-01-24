2024-01-24 12:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبيرغ"، ان صادرات العراق تهدد مكانة روسيا كأكبر مورد للنفط إلى الهند خلال شهر الحالي يناير / كانون الثاني الجاري

وذكرت الوكالة، أن زيادة شحنات النفط العراقي في الشهر الجاري التي انفردت بها روسيا منذ أكتوبر 2022 باعتبارها أكبر مورد نفط للهند، إذ بلغت صادرات العراق 1.177 مليون برميل يومياً في 22 يناير، مقابل 1.089 مليون برميل يومياً من روسيا.

واشارات الى أن وزير النفط الهندي هارديب سينغ أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى فقدان النفط الروسي ميزته السعرية مقارنة بنظيره العراقي، ما دفع شركات التكرير الهندية إلى البحث عن مصادر بديلة للخام.

وتابعت الوكالة أن مخاوف اضطرابات الشحن في البحر الأحمر قد تكون لها أثرها أيضاً في تراجع واردات نيودلهي من النفط الروسي بحسب المتعاملين في السوق.