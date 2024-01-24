التجارة تحدد موعد إطلاق السلة الإنشائية

2024-01-24 12:28:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، العمل على بناء مخازن كبيرة استعداداً لإطلاق السلة الإنشائية، وفيما أشار الى أنها ستتضمن مواد لم يألفها المواطن، حددت موعد إطلاقها.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تعمل على قضية السلة الإنشائية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وتضمنت عشرات المواد الإنشائية التي يحتاجها المواطن لبناء الدور السكنية الخاصة به"، مبيناً أن "الوزارة تسعى لأن تكون السلة الإنشائية ضمن تسهيلات مالية ومصرفية".

وأضاف حنون "نعمل حالياً على بناء مخازن كبيرة في إحدى مناطق بغداد تحتوي على كميات كبيرة وأنواع من المواد الإنشائية لم يألفها المواطن في تجهيزات وزارة التجارة سابقاً"، لافتاً الى أنه "تم التعاقد مع القطاع الخاص العراقي لغرض تجهيز السلة الإنشائية وبدأنا منذ أكثر من شهرين في إيصال المواد الإنشائية الى هذه المجمعات ونأمل خلال الشهر المقبل أو الشهرين المقبلين على إطلاق السلة الإنشائية".

وتابع أنه "مشروع حكومي كبير جداً يلقى دعماً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة وسيكون بمثابة الدعم القوي الذي تعمل وزارة التجارة عليه لغرض إسناد التنمية الشاملة وحملات الإعمار التي يشهدها العراق، فضلاً عن إمكانية تجهيز المواطنين والموظفين بتسهيلات مصرفية جيدة وبأسعار تكون مقاربة لسعر الكلفة".