2024-01-24 12:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن معالجة 20 لغماً وعبوة ناسفة في إدارة گرميان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها قامت بزيارة إلى ناحية ميدان التابعة لإدارة گرميان بطلب من آسايش ميدان لإزالة عدد من الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات المختلفة.

وأوضحت أنه بعد ذلك زارت الفرق قريتي "محمود قەجەری" في ناحية قورتو وقرية "پیرە فەقیرەی" في ناحية كوكسيان من أجل رفع ونقل عدد من القطع المتنوعة من المتفجرات من تلك القرى.

وأضافت المديرية أنه تم تفكيك 20 لغماً وعبوة ناسفة في العمليتين وطلبت من المواطنين عدم الاقتراب من الألغام والمتفجرات والتواصل مع المديرية عبر رقم الخط الساخن فور العثور عليها.