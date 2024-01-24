السوداني يصادق على توصيات إنشاء منصة للغاز المستورد في ميناء الفاو

2024-01-24 12:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير، هي الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.



جاء ذلك خلال ترأس سيادته، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل المنصة الثابتة لاستيراد الغاز، التي جرى إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ لضمان استمرارية توريد الغاز من مصادر متعددة وسدّ النقص الحاصل في تشغيل المحطات الكهربائية.



وأكد سيادته أن الشروع بهذا المشروع الحيوي، ما كان ممكنًا لولا التقدم الكبير الحاصل في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، وقرب دخول أرصفته الخدمة، وهو يصبّ ضمن مساعي الحكومة لحلّ مشاكل توريد الغاز، والانتهاء من عقبة الغاز المستورد، والانتقال الكلّي إلى الاعتماد على الغاز المنتج من الحقول الوطنية.



وشملت التوصيات المصادق عليها، والمرفوعة من اللجنة المؤلفة بهذا الخصوص، دعوة شركة استشارية عالمية رصينة تشرف على النواحي الفنية والتجارية، وتوجيه الدعوات لإنشاء منصّة ثابتة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، مع البنى التحتية كافة لهذا المشروع، وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24-كانون الثاني -2024