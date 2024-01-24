أي منتخبات تنتظر منتخب العراق في الدور الثاني؟

2024-01-24 13:00:15 - المصدر: العربي الجديد

يواجه منتخب العراق في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كأس آسيا ضد منافسه منتخب فيتنام، الأربعاء، وتشير أغلب التوقعات إلى أنه سيحقق الفوز الثالث ويتصّدر المجموعة الرابعة، بعد تغلبه على إندونيسيا واليابان، وحتى في حال تعادله بالنقاط مع الأخيرين، سيتفوق عليهما بالنتائج المباشرة.

وبحسب مخطط البطولة، فإن متصدر المجموعة الرابعة سيواجه في الدور الـ16 أحد المنتخبات المتأهلة كأفضل ثالث من المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

وتضم المجموعة الثانية أستراليا التي تأهلت في صدارة المجموعة، تليها أوزبكستان بالمركز الثاني، ثم سورية التي انتصرت على الهند بهدف في ختام مباريات المجموعة، لذلك فإن "نسور قاسيون" هم المتأهلون بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

أما المجموعة الخامسة، فتضم منتخبي كوريا الجنوبية والأردن اللذين يتقاسمان الصدارة بـ4 نقاط، يتبعهما البحرين بـ3 نقاط، وربما الأردن أو البحرين هما الأقرب لحصد المركز الثالث والتأهل كأحد أفضل الثوالث، فيما تضم المجموعة السادسة، السعودية وسلطنة عُمان وقيرغستان وتايلاند، ربما يكون الأخير المتأهل كأفضل ثالث.

رأي فني

في قراءة فنية عن الخيارات المتاحة، قال نجم الكرة العراقية السابق بسام رؤوف، المتواجد حالياً في قطر لتحليل المباريات مع إحدى القنوات الفضائية الناقلة للحدث القاري، إن مواجهة سورية ربما تعتبر الخيار الأنسب لـ"أسود الرافدين"، خصوصاً بالمقارنة مع الأردن، الفريق الذي يملك الخيارات الفنية المميزة.

وأضاف: "منتخب سورية يعاني من النزعة الهجومة ولا يملك اللمسة الأخيرة وهو يدافع أكثر مما يهاجم، على عكس منتخب الأردن الذي يملك التوازن في وسط الملعب والمنطقة الدفاعية وهذه ما شاهدناه أمام كوريا، ومن الممكن أن يمثل خطورة للمنتخب العراقي، وهم يملكون موسى التعمري اللاعب المميز الذي دائما ما يستغل الفرص ويسبب ضغطا على المدافعين".

وقال أيضاً "كوبر إذا ما لاقى العراق في الدور الثاني سيكون راضياً بما وصل إليه، أما الأردن فسيكون تحدياً للمدرب المغربي حسين عموتة، خصوصاً بعد النتائج السلبية في المباريات الودية، لكنه الآن في وضع أفضل".