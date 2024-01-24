السوداني يصادق على توصيات إنشاء منصة غاز هي الأولى من نوعها

2024-01-24 13:02:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير، هي الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.

جاء ذلك خلال ترأسه، صباح اليوم، اجتماعًا خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل المنصة الثابتة لاستيراد الغاز، التي جرى إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ لضمان استمرارية توريد الغاز من مصادر متعددة وسدّ النقص الحاصل في تشغيل المحطات الكهربائية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للسوداني.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن الشروع بهذا المشروع الحيوي، ما كان ممكنًا لولا التقدم الكبير الحاصل في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، وقرب دخول أرصفته الخدمة، وهو يصبّ ضمن مساعي الحكومة لحلّ مشاكل توريد الغاز، والانتهاء من عقبة الغاز المستورد، والانتقال الكلّي إلى الاعتماد على الغاز المنتج من الحقول الوطنية.

وأضاف البيان أن التوصيات المصادق عليها، والمرفوعة من اللجنة المؤلفة بهذا الخصوص، شملت دعوة شركة استشارية عالمية رصينة تشرف على النواحي الفنية والتجارية، وتوجيه الدعوات لإنشاء منصّة ثابتة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، مع البنى التحتية كافة لهذا المشروع، وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية.