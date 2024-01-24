كاساس يعلن تشكيلة المنتخب العراقي امام فيتنام

2024-01-24 13:04:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، عن تشكيلة منتخب العراق الوطني في مباراته أمام نظيره الفيتنامي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023 الجارية احداثها في دولة قطر والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة الدوحة.

وتألفت التشكيلة من: احمد باسل، ريبين سولاقا، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، الان محي الدين، اسامة رشيد، احمد علي، زيدان اقبال، بشار رسن، منتظر ماجد، وعلي الحمادي.

وتألف الاحتياط من: جلال حسن، فهد طالب، حسين علي ،فرانس ضياء، علي عدنان، يوسف امين، ابراهيم بايش، مهند علي، اكام هاشم، علي جاسم، ايمن حسين، احمد يحيى.

ويتصدر العراق المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الثانية لبطولة آسيا 2023 برصيد 6 نقاط يليه المنتخب الياباني بـ3 نقاط ثم اندنوسيا بـ3 نقاط ايضا لكنه يتخلف عن اليابان بفارق الأهداف، ويأتي منتخب فيتنام بالمركز الرابع بدون نقاط .