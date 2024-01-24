2024-01-24 13:26:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الأربعاء، بالقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في محافظتي الأنبار وبابل.

وقال العامري في بيان اليوم "ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأمريكية المعتدية، بإستهدافها للقوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات الحشد الشعبي في كلٍ من القائم وجرف النصر".

وجدد العامري مطالبته "الحكومة العراقية بالتحرك الفوري والحازم لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية من العراق"، معتبرا أن "هذا التواجد بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية".