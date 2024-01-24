العامري والبرلمان ينددان بالقصف الامريكي و يدعوان الحكومة لإنهاء التواجد الاجنبي في العراق

2024-01-24 13:38:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الأربعاء، بالقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في محافظتي الأنبار وبابل.

وقال العامري في بيان اليوم "ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأمريكية المعتدية، بإستهدافها للقوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات الحشد الشعبي في كلٍ من القائم وجرف النصر".

وجدد العامري مطالبته "الحكومة العراقية بالتحرك الفوري والحازم لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية من العراق"، معتبرا أن "هذا التواجد بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية".

بدورها ادانت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ما اسمته "الاعتداء" الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار، معربة عن استنكارها "الشديد" لاستمرار "التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة".

وجددت الرئاسة في بيان اليوم، مطالبتها "للحكومة، في الإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الاجنبية من البلاد وبشكل كامل ، والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة ابنائه"، معتبرة "التهاون في تطبيقه مخالفة صريحة للتشريعات والارادة الشعبية، وان سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما" .

وأكد البيان ان مجلس النواب داعم لتوجهات الحكومة بتقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي بشأن تكرار الخروقات الامريكية داخل الاراضي العراقية.