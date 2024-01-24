كاساس يعلن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الفيتنامي

2024-01-24 13:51:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ نظيره الفيتنامي اليوم، عند الساعةِ الثانية والنصف ظهرا.

وتضمنت القائمة، احمد باسل لحراسة المرمى، و (ريبين سولاقا، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، الان محي الدين) لخط الدفاع.

أما خط الوسط فتضمن (اسامة رشيد، احمد علي، زيدان اقبال، بشار رسن، منتظر ماجد).

وشهدت التشكيلة لأول مرة تواجد المهاجم علي الحمادي لقيادة خط الهجوم.

أما الاحتياط : جلال حسن ، فهد طالب ، حسين علي ،فرانس ضياء ، علي عدنان ، يوسف امين ، ابراهيم بايش ، مهند علي ، اكام هاشم ، علي جاسم ، ايمن حسين ، احمد يحيى.



