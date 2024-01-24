بعد العدوان الامريكي على مقرات الحشد.. اجتماع مرتقب للاطار التنسيقي

2024-01-24 13:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن موعد رحيل اول وجبة من القوات الامريكية عن العراق، فيما اشار الى اجتماع مرتقب للاطار لبحث تداعيات القصف الامريكي لمقار الحشد الشعبي.

وقال العتبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "استهداف مقرات للحشد الشعبي في بابل والانبار في ساعة متاخرة من مساء يوم امس، خرق وانتهاك للسيادة لايمكن القبول به"، لافتا الى ان "العدوان تسبب في سقوط شهيد وجرحى وفق المعلومات".

واضاف، ان" قوى الاطار ستعقد خلال الساعات 72 القادمة، اجتماعا موسعا لبحث العدوان الامريكي والضغط من خلال رسائل مباشرة للحكومة ببدء محاور رحيل القوات الامريكية من العراق"، متوقعا ان "يبدأ اخراج اول وجبة قبل نهاية النصف الاول من 2024".

واكد العتبي، ان "اخراج القوات الامريكية من البلاد لاتراجع عنه، في ظل انتهاكات مستمرة ضد قوات امنية رسمية".

ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن ومنع التجاوزات التي تهدد استقرار العراق وسيادته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية قصفت كتائب حزب الله في العراق.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ردًا على الهجمات التي شنتها جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق في 20 يناير، و24 يناير الساعة 12:15 صباحًا، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارات جوية أحادية الجانب ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وأضافت، "استهدفت هذه الضربات مقر كتائب حزب الله ومواقع تخزين وتدريب الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه".

وافادت "أي بي سي الامريكية"، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، بان الجنود الأربعة في حالة "خطرة" والقوات الامريكية شنت "ضربات رد" مستمرة في العراق.

وقبل ذلك، افاد مصدر أمني، بأن طائرة امريكية شنت قصفاً جوياً استهدفت به قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القاعدة تعرضت الى قصف جوي بخمسة صواريخ في الكلية العسكرية داخل جرف النصر ومقر للعمليات شمال بابل".

من جهتها، أعلنت صحة بابل، توجه سيارات الإسعاف نحو الحادث بجرف النصر.

فيما نقلت "صوت أمريكا" عن مسؤولين في البنتاغون، أنه "تم استهداف مواقع تابعة لفصائل مرتبطة بايران في العراق ردا على إصابة أربعة جنود أمريكيين بهجوم نفذته تلك الفصائل على قاعدة عين الأسد".