الإطاحة بثلاثة من تجار المخدرات وضبط وكر لتهريب النفط في بغداد

2024-01-24 14:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظتي بغداد ونينوى، صادره بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث تم تسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص أصولياً.

و استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها، من ضبط وكراً يستخدم لتهريب المشتقات النفطية في منطقة حي الإعلام ببغداد، حيث تم ضبط خزانين سعة (١٥) الف لتر يحتويان على منتوجات نفطية وعجلتان حمل، تم تسليم المضبوطات الى الجهات المعنية.