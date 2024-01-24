2024-01-24 14:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - سجاد الموسوي

أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، اليوم الأربعاء، استمرار العمل على تدقيق تعيين 30 ألفاً من الأوائل وأصحاب الشهادات، فيما حدد موعد تسلم الأوائل وحملة الشهادات مواقعهم الوظيفية.

وقال رزوقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً عقد بتوجيه من رئيس الوزراء وتمت استضافة وزيرة المالية ورئيسة لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، فضلاً عن حضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، تمت مناقشة بعض العراقيل التي تواجه تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء أصر على إمضاء القانون"، منوهاً بأن "قانون الأمن الغذائي نص على تعيين 70 ألف درجة وظيفية من دون وجود غطاء مالي في وقتها، وفي العام الماضي تم تعيين 40 ألف درجة ضمن الموازنة الاتحادية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه بإنزال الدرجات المتبقية والبالغ عددها 30 ألف درجة الى أرض الواقع وتعيين من يستحقها، حيث تم تكليف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بإنهاء التوزيع خلال فترة شهر واحد".

وأردف، أن "العمل جارٍ وبشكل متوازٍ على إكمال التدقيق مع باقي الوزارات، إذ سيتم تقديم جداول للمالية موزعة بين الوزارات كاملة"، لافتاً الى أن "وزارة المالية تحتاج الى يومين فقط لإعداد الكلف المالية لهم وبعدها سيتم فتح الاستمارة الإلكترونية واستحققاتها الزمنية من خلال سقف زمني معين، فضلاً عن منافسة المتقديمن على ضوء الجداول المعدة ومن ثم فتح باب الطعن بالتعيين".

وأكد، أنه "خلال 3 أشهر من الان سيتسلم الأوائل وحملة الشهادات العليا مواقعهم الوظيفية".