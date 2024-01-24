انطلاق مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الفيتنامي

2024-01-24 14:32:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انطلقت، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد نظيره الفيتنامي، لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الاسيوية بكرة القدم المقامة في قطر.

ويحتل العراق المركز الاول في المجموعة الرابعة (D)، بعد فوزه المثير على منتخب اليابان، فيما ودع المنتخب الفيتنامي البطولة رسمياً بعد خسارتين أمام اليابان وإندونيسيا.

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ فيتنام اليوم الأربعاء في الساعةِ الثانية والنصف.

وتضمنت القائمة، احمد باسل لحراسة المرمى، و (ريبين سولاقا، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، الان محي الدين) لخط الدفاع.

أما خط الوسط فتضمن (اسامة رشيد، احمد علي، زيدان اقبال، بشار رسن، منتظر ماجد).

وشهدت التشكيلة لأول مرة تواجد المهاجم علي الحمادي لقيادة خط الهجوم.



