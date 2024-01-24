المنتخب الفيتنامي يسجل الهدف الاول

2024-01-24 14:51:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل منتخب الفيتنام، هدفه الأول على منتخب العراق، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، في المباراة المقامة حاليا على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في دولة قطر لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الاسيوية بكرة القدم.

انطلقت، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد نظيره الفيتنامي، لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الاسيوية بكرة القدم المقامة في قطر.

ويحتل العراق المركز الاول في المجموعة الرابعة (D)، بعد فوزه المثير على منتخب اليابان، فيما ودع المنتخب الفيتنامي البطولة رسمياً بعد خسارتين أمام اليابان وإندونيسيا.