مجلس الخدمة: وضعنا اللمسات الأخيرة لتعيين الأوائل وأصحاب الشهادات

2024-01-24 15:04:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – سجاد الموسوي

أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادية محمود التميمي، اليوم الأربعاء، عن وضع اللمسات الأخيرة لتعيين الأوائل وأصحاب الشهادات.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس وصل الى اللمسات الأخيرة للجهد الذي بذلهُ خلال الفترة الماضية من جمع البيانات وتحليلها ومقطعاتها بالتنسيق مع ديوان الرقابة، حيث وصلنا الان الى مرحلة الاستحداث والتوزيع"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على توقيتات زمنية يلتزم بها المجلس ووزارة المالية باستحداث الدرجات التي تنسجم مع التحصيلات الدراسية الواردة للمجلس من الوزارات والمؤسسات الحكومية وحسب حاجتها".

وأضاف التميمي، أنه "خلال هذه الفترة الزمنية سنكون جاهزين لإطلاق استمارة لغرض توظيف المشمولين بقانون 59 /67".

وتابع أنه "بعد الانتهاء مع المؤسسات والوزارات التي لديها كليات وجامعات والانتهاء من ديوان الرقابة هذه هي الحلقة الأخيرة والتي ستكون مع وزارة المالية".