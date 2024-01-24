بابل.. القبض على عصابة للسطو المسلح غربي الحلة
بغداد اليوم -
أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الأربعاء ، القبض على عصابة سطو مسلح ، غربي مدينة الحلة ، بعد ساعات قليلة من ارتكابها جريمة السرقة .
وذكرت القيادة ، أن فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري ، وبالتنسيق مع السلطة القضائية .
تمكن من إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص ، وذلك بعد تلقيها معلومات حول ارتكابهم جريمة سطو مسلح على دار أحد المواطنين في منطقة أبي غرق .
وأضافت أن الفريق الذي تألف من شعبة أبي غرق لمكافحة الإجرام ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل – خلية الصقور، وبإسناد قوة من سوات , تمكن من تحديد هوية المتهمين ، وقام بنصب كمين لهم ، وأُلقى القبض عليهم .
وأوضحت أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة ، وأنهم كانوا مسلحين وقاموا بتهديد الضحية وسرقة مبلغ من المال ومخشلات ذهبية .
وأشارت القيادة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين ، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة شرطة بابل لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين .
إعلام قيادة شرطة محافظة بابل