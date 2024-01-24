بابل.. القبض على عصابة للسطو المسلح غربي الحلة

2024-01-24 15:08:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الأربعاء ، القبض على عصابة سطو مسلح ، غربي مدينة الحلة ، بعد ساعات قليلة من ارتكابها جريمة السرقة .



وذكرت القيادة ، أن فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري ، وبالتنسيق مع السلطة القضائية .



تمكن من إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص ، وذلك بعد تلقيها معلومات حول ارتكابهم جريمة سطو مسلح على دار أحد المواطنين في منطقة أبي غرق .



وأضافت أن الفريق الذي تألف من شعبة أبي غرق لمكافحة الإجرام ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل – خلية الصقور، وبإسناد قوة من سوات , تمكن من تحديد هوية المتهمين ، وقام بنصب كمين لهم ، وأُلقى القبض عليهم .



وأوضحت أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة ، وأنهم كانوا مسلحين وقاموا بتهديد الضحية وسرقة مبلغ من المال ومخشلات ذهبية .



وأشارت القيادة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين ، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة شرطة بابل لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين .



إعلام قيادة شرطة محافظة بابل