أمانة بغداد "تخيب" أمل الجماهير العراقية المترقبة لمباراة "أسود الرافدين"

2024-01-24 15:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتشد العشرات من الجمهور الرياضي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، لمتابعة أحداث مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الفيتنامي، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، إلا أن أمانة بغداد خيبت أملهم لعدم نصبها شاشة عملاقة لنقل المباراة.

عدسة وكالة شفق نيوز رافقت الجمهور وهم يهتفون تشجيعاً لـ"أسود الرافدين"، إلا أن أمانة بغداد لم توفر الشاشة التي وعدت بنصبها في ساحة التحرير لنقل المباراة التي انطلقت أحداثها في تمام الساعة الثانية والنصف.

وأعرب الجمهور عن استيائه من عدم وفاء أمانة بغداد بوعدها، كما لم يصدر أي توضيح من قبل مسؤوليّ الأمانة بخصوص الموضوع.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، بعد أن ضمن تأهله لدور الـ16 بعد فوزه على منتخبيّ إندونيسيا واليابان.