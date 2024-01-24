في 3 محافظات.. الإعدام بحق ثلاثة إرهابيين والسجن 15 سنة لآخر

2024-01-24 15:14:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمتيّ جنايات محافظتي ذي قار والأنبار، يوم الأربعاء، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة إرهابيين أدينوا بتفجير سيارات مفخخة والخطف والقتل واستهداف القوات الأمنية، في حين أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن 15 سنة لعنصر داعشي.

وذكر مصدر أمني في محافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد الإرهابيين بعد إدانتهما بتفجير سيارتين مفخختين في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، راح ضحيتهما عدداً من المواطنين".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانبها، أصدرت محكمة جنايات الأنبار "حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي للعصابات الإرهابية، أدين بجريمة خطف وقتل واستهداف القوات الأمنية بدوافع إرهابية".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرم اشترك مع مجموعته الإرهابية بخطف وقتل مواطنين، فضلاً عن نصب عبوات ناسفة في مدينة الحبانية أدت إلى استشهاد عدد من منتسبي القوات الأمنية عام 2006".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 3 و5 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

في حين أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق إرهابي ينتمي لتنظيم داعش، واشترك بعدة عمليات في المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي اشترك مع مجموعته في مصادرة منزلين اثنين لمواطنين، والاستيلاء على ثلاث سيارات، الأولى تابعة لديوان محافظة صلاح الدين والثانية لمديرية إحدى مراكز الشرطة والثالثة لمديرية التخطيط عام 2014 في ناحية العلم بدوافع إرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".