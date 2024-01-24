2024-01-24 15:52:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الأربعاء، البدء بإجراءات تنظيم قوائم رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول/ أكتوبر للعام الماضي، فيما شدد على أهمية مشروع "حسابي" في المحافظة.

وقالت إدارة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ هفال أبو بكر استقبل اليوم، في ديوان المحافظة وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ وفريق مجلس الوزراء المعني بمشروع (حسابي)".

ونقل البيان عن أبو بكر تأكيده على "أهمية بدء مشروع (حسابي) في السليمانية"، لافتا إلى "جهود وزارة المالية وحكومة إقليم كوردستان لتوفير الموازنة والرواتب والمستحقات المالية للإقليم".

وأضاف "من المقرر أن تبدأ إجراءات تنظيم قوائم رواتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر اعتباراً من يوم غد الخميس".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد وصف في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشروع (حسابي)، بأنه ذو فائدة للعراق بأجمعه ويحظى بدعم رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي، فيما بيّن أن المشروع سيشمل جميع موظفي الإقليم تباعاً.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انضمام المصرف الأهلي العراقي (NBI)، إلى مشروع "حسابي" المالي الإلكتروني، ليصل عدد المصارف المشاركة في هذا المشروع، إلى ستة مصارف وهي (آشور، وبيروت، والبلاد العربية BBAC، وجيهان، و(RT)، والأهلي العراقي (BNI).

ويشكو إقليم كوردستان من أزمة في توزيع الرواتب منذ عام 2014، فيما كان آخر راتب تم توزيعه قبل 40 يوماً وهو راتب شهر أيلول/ سبتمبر لعام 2023 من القرض الذي منحته الحكومة العراقية للإقليم.