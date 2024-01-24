امانة بغداد تعلن بدء الاجتماع التحضيري لمنظمة المدن العربية المقام بالعاصمة

2024-01-24 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن بدء الاجتماع التحضيري للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي يقام في بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 15 دولة".

وقال امين بغداد عمار موسى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عقد هذا المؤتمر في العاصمة بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء دليل على عودة العلاقات الطبيعية بين العراق واشقائه العرب"، مبينا ان "اجتماعات هذه الدورة ستتمخض عن نتائج وتوصيات تخدم واقع مدننا العربية الخدمي والمعماري والحضري".

وتابع ان "هذه الدورة سينتج عنها مشاريع تبادل الخبرات مع الدول العربية التي قطعت شوطاً كبيراً في تقديم الخدمات وحركة الاعمار والبناء، والجميع يلاحظ اليوم بان بغداد تشهد حملة اعمار وبناء مستمرة وكبيرة وهناك جهد استثنائي تبذله الحكومة العراقية بمتابعة مباشرة من لدن رئيس مجلس الوزراء لتطوير واقع العاصمة بغداد".

وناقش الاجتماع الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي عقد اليوم بين المنظمة وامانة بغداد، تقارير المؤسسات المنضوية ضمن المنظمة والتحضير للاجتماع الرئيسي الذي سيعقد يوم غد الخميس في بغداد تحت شعار (مدن مرنة .. مستقبل مستدام) برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقدم امين بغداد دروع تكريم لرئيس وأعضاء منظمة المدن العربية تثميناً لجهودهم في دعم مسيرة التنمية في المدن العربية وترحيباً بزيارتهم العراق وعقد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في مدينة بغداد.