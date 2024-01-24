2024-01-24 16:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تجاوز منتخبنا الوطني نظيره الفيتنامي، بصعوبة، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، بهدف سجله ريبين سولاقا، في الدقيقة 48، وثنائية عن طريق اللاعب، ايمن حسين، في الدقيقة 73 والدقيقة 100، مقابل هدفين للفيتناميين، في المباراة التي اقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في دولة قطر.

وانطلقت، مساء اليوم، مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد نظيره الفيتنامي، لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الاسيوية بكرة القدم المقامة في قطر.

واحتل العراق بهذا الفوز، المركز الاول في المجموعة الرابعة (D) بالعلامة الكاملة لاول مرة في تاريخه، برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على اندنوسيا واليابان وفيتنام، فيما ودع المنتخب الفيتنامي البطولة رسمياً بعد ثلاث خسارات متتالية.