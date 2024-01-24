بينها "الأولى في التاريخ".. العراق يحطم 6 ارقام قياسية بفوزه على فيتنام

2024-01-24 16:52:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصر مهتمون بالشأن الرياضي، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، 6 أرقام قياسية حققها العراق بفوزه على فيتنام بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن تصفيات كأس اسيا.

وبفوزه على فيتنام، حقق العراق عدة ارقام تاريخية، متمثلة بتحقيق العراق أول ثلاثة انتصارات مُتتالية في بطولة رسميّة، فضلا عن تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط لأول مرة بالتاريخ.

ومن الارقام المحققة ايضا، هوخامس فوز للعراق من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا، وأطول سلسلة لا هزيمة عراقية بمبارياته الرسميّة، حيث تجنب منتخبنا الخسارة في آخر 6 مباريات بدور المجموعات.

ويعتبر المُهاجم أيمن حسين أول لاعب عراقي يُسجل في الجولات الثلاثة توالياً، وأول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا.



