منتخبنا الوطني يتغلب على فيتنام بثلاثية في كأس آسيا

2024-01-24 17:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم الأربعاء، من الفوز على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن نهائيات كأس الأمم الآسيوية في قطر.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا الوطني تمكن من قلب الطاولة على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الآسيوية بكرة القدم".وأضاف، أن" منتخب فيتنام أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف سجله بوي هوانغ في الدقيقة “42” وتمكن المنتخب الوطني، من إدراك التعادل بإمضاء، ريبين سولاقة ،في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، فيما أضاف المهاجم أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 73، الى ذلك أدرك منتخب فيتنام، التعادل بهدف ثانٍ عن طريق نغوين كوانغ هاي في الدقيقة “91” من زمن المباراة، وسجل أيمن حسين هدف الفوز لأسود الرافدين من ضربة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني".وبهذا الفوز بلغ منتخبنا الوطني، دور الـ16 من كأس آسيا كمتصدر للمجموعة الرابعة بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.