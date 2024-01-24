المندلاوي يوجه باستئناف عقد جلسات البرلمان وجدولة القوانين

2024-01-24 17:14:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

المندلاوي يترأس اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية ويوجه في استئناف عقد الجلسات وجدولة القوانين وادراج المهمة منها









رئاسة المجلس تتفق مع اللجان على تنظيم اجتماعاتها لانضاج القوانين ذات الاولوية وتفعيل دورها الرقابي













ترأس السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة اليوم الاربعاء, بحضور نائب رئيس مجلس النواب السيد د. شاخوان عبد الله, اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية ونوابهم , لبحث الاجندة التشريعية والرقابية واستعراض القوانين وجدولتها خلال الفترة المقبلة .





واتفق المندلاوي مع اللجان على تنظيم اجتماعات اللجان النيابية واستكمال نصابها القانوني بما يسهم في انضاج جميع مشاريع القوانين لاسيما ذات الضرورة الموجودة في اروقتها قبل اقرارها ، فضلا عن تفعيل دورها الرقابي بحسب تخصصها , فيما وجه في استئناف جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المقبل وادراج القوانين الجاهزة للتصويت لدى اللجان ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة .





وناقش الاجتماع جملة من الملفات، منها التنسيق اللازم مع الحكومة حول الاسراع في حسم بعض مقترحات القوانين وارسال جداول قانون الموازنة للسنتين 2024 و 2025 ، والاعتداءات الامريكية المتكررة على الاراضي العراقية والخطوات التي سيتبعها المجلس بصدد ذلك.

















المكتب الإعلامي

للنائب الأول لرئيس مجلس النواب