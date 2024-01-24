"هداف آسيا" يفسر صعوبة" الفوز على فيتنام وسر طريقة احتفاله بالهدف الثالث

2024-01-24 17:32:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف هداف بطولة كأس آسيا ايمن حسين، اليوم الأربعاء، عن سر "الفوز" الدراماتيكي على فيتنام وتصدر المجموعة الرابعة في اخر لحظات المباراة، فيما كشف عن سر احتفاله بالهدف الثاني.

وقال لاعب المنتخب الوطني ايمن حسين في حديث صحفي تابعته وكالة شفق نيوز بعد الفوز على فيتنام وتصدر المجموعة الرابعة "اشكر كل شخص دعمني، واشكر المدرب والجماهير العراقية ومبروك للشعب العراقي تصدر مجموعتنا".

وأضاف حسين " اليوم بدأنا المباراة مع فيتنام بـ(10) لاعبين جدد وهو ربما ما يفسر الصعوبات التي واجهتنا في هذه المباراة"، مبينا أن "الانجاز الأهم هو احراز بطولة كأس آسيا وليس احراز لقب هداف البطولة".

وتابع ايمن حسين ان "الاحتفال مع اللاعب علي جاسم جاء لانه افضل صانع اهداف في البطولة"، مبينا ان "احتفاله في الهدف الثالث جاء على طريقة احتفال لاعب المنتخب السابق يونس محمود بكأس اسيا 2007".

من جهتها اختارت اللجنة الفنية لبطولة اسيا مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين كافضل لاعب في مباراة منتخبي العراق وفيتنام في مباراة الجولة الثالثة لبطولة اسيا 2023.

وجاء فوز ايمن حسين بجائزة افضل لاعب في مباراة العراق وفيتنام بعد تسجيله هدفين في مرمى فيتنام .

وتصدر ايمن حسين قائمة هدافي البطولة لحد الان بعد تسجيله خمسة اهداف لحد الان هدف على اندنوسيا وهدفين على اليابان ومثلهما على فيتنام.

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط يليه اليابان بستة نقاط ثم اندنوسيا ثالثا بثلاث نقاط وفيتنام بالمركز الرابع بدون حصوله على اي نقطة.