2024-01-24 17:48:06 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، باستئناف جلسات البرلمان ابتداءً من السبت المقبل.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ترأس, بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله, اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية ونوابهم , لبحث الاجندة التشريعية والرقابية واستعراض القوانين وجدولتها خلال الفترة المقبلة".واضاف أن "المندلاوي اتفق مع اللجان على تنظيم اجتماعات اللجان النيابية واستكمال نصابها القانوني بما يسهم في انضاج جميع مشاريع القوانين لاسيما ذات الضرورة الموجودة في اروقتها قبل اقرارها ، فضلا عن تفعيل دورها الرقابي بحسب تخصصها , فيما وجه في استئناف جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المقبل وادراج القوانين الجاهزة للتصويت لدى اللجان ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة".وتابع أن "الاجتماع ناقش جملة من الملفات، منها التنسيق اللازم مع الحكومة حول الاسراع في حسم بعض مقترحات القوانين وارسال جداول قانون الموازنة للسنتين 2024 و 2025 ، والاعتداءات الامريكية المتكررة على الاراضي العراقية والخطوات التي سيتبعها المجلس بصدد ذلك".