مكية: العراق يتطلع إلى تفعيل أكبر للعلاقات الاقتصادية مع الإمارات

2024-01-24 18:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، أن العراق يتطلع إلى تفعيل أكبر للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى علي القطام الزعابي، وتسلم دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات لعام 2024".وأضافت، أنه "ناقش مكية، تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بغداد وأبو ظبي وتسهيل الإجراءات ومنح الإعفاءات المتعلقة بالمستثمرين والشركات ورؤوس الأموال للشروع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية".وأكد رئيس الهيئة- بحسب البيان- أن "العراق يتطلع إلى تفعيل أكبر للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهيئة الفرص الاستثمارية والمشاريع الحيوية والإستراتيجية للشركات الأجنبية والعربية ومنها الإماراتية".من جانبه، أشار السفير الإماراتي، إلى أهمية تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية بين العراق والإمارات في سياق القطاع الاستثماري وتوطيد علاقات التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة.