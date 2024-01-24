بغداد تحتفل بالصدارة وتحلم بتكرار 2007.. صور

2024-01-24 18:08:37 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت ساحة التحرير، وسط بغداد، ومناطق أخرى كثيرة من العاصمة العراقية، احتفالات كبيرة للجماهير الرياضية بفوز المنتخب الوطني على نظيره الفيتنامي وتصدر مجموعته في كأس آسيا.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، احتفالات الجماهير التي عاشت لحظات المباراة والفوز "الدراماتيكي" العراقي على الفريق الفيتنامي، وتفاعلها مع كل هدف خصوصاً مع الهدف الأخير لأيمن حسين في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفعت الجماهير الأعلام العراقية وانطلقت باحتفالات موسعة رددت خلالها الشعارات والهتافات الرياضية التي تتغنى بالمنتخب وتدعو لتكرار انجاز عام 2007 والفوز باللقب الآسيوي.

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط يليه اليابان بستة نقاط ثم إندونيسيا ثالثا بثلاث نقاط وفيتنام بالمركز الرابع بدون حصوله على أي نقطة.