2024-01-24 18:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نجح المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا.



ونال العراق العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا، بعد أن حصد اليوم الأربعاء، انتصاره الثالث توالياً بالنسخة الحالية المقامة في قطر.

وتمكن أسود الرافدين من الفوز على فيتنام (3- 2) بعد مباراة مثيرة جرت بملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك بعد الانتصار على إندونيسيا (3-1) واليابان (2-1).

ولم يسبق للعراق أن حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات في مشاركاته السابقة، حتى النسخة التي جرت عام 2007 ونال لقبها تأهل في حينها إلى الدور ربع النهائي بـ 5 نقاط من تعادلين مع تايلاند وعمان، وانتصار على أستراليا.

وتمكن المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، رغم اللعب بالشوط الأول بالعناصر البديلة، من تأكيد وتأمين صدارة المجموعة بفوز جديد جاء في الرمق الأخير من اللقاء.

وسبق للعراق أن تأهل في جميع مشاركاته إلى الدور الثاني لكنه لم يستطع كسب الانتصارات المتتالية، فاكتفى بنسخة 1996 بفوزين على تايلاند وإيران وهزيمة أمام السعودية.

وبنسخة 2000 في لبنان تعادل مع أصحاب الأرض والفوز على تايلاند وخسارة أمام السعودية، وفي عام 2004 حقق الفوز على تركمانستان والسعودية وخسر أمام أوزبكستان.



وشهدت بطولة قطر 2011، الهزيمة أمام إيران ثم الفوز على الإمارات.

وبنسخة 2015 في أستراليا تفوق على الأردن وفلسطين وخسر أمام اليابان، وفي "الإمارات 2019" تعادل مع إيران وحقق الفوز على فيتنام واليمن.



